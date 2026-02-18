القاضي للنواب: حرام عليكم

وقال القاضي موجها حديثه للنواب: "لا يجوز 4 جلسات على قانون واحد.. حرام عليكم..
لو سمحتم نصوت على المقترحات".
وكان طلب رئيس المجلس من النواب في أكثر من مناسبة الحديث في صلب موضوع القانون وعدم التطرق إلى أي قضايا خارجية.
