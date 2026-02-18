الأربعاء 2026-02-18 02:17 م

القاضي للنواب: حرام عليكم

الوكيل الإخباري- عبّر رئيس مجلس النواب مازن القاضي عن امتعاضه من استمرار مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2026 للجلسة الرابعة على التوالي.

وقال القاضي موجها حديثه للنواب: "لا يجوز 4 جلسات على قانون واحد.. حرام عليكم..
لو سمحتم نصوت على المقترحات".

وكان طلب رئيس المجلس من النواب في أكثر من مناسبة الحديث في صلب موضوع القانون وعدم التطرق إلى أي قضايا خارجية.

يشار إلى أن مجلس النواب حتى الآن 21 مادة من مشروع قانون الغاز المتضمن 32 مادة.

 
 


