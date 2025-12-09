القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق

08:37 م

الوكيل الإخباري- تقدّم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، باسمه واسم أعضاء المجلس كافة، بأسمى آيات التهنئة والفخر لمنتخبنا الوطني لكرة القدم "النشامى" بعد فوزهم المستحق على المنتخب المصري الشقيق بثلاثية نظيفة، في ختام الدور الأول من بطولة كأس العرب، في أداء مشرف رفع الرأس وأدخل الفرح في قلوب الأردنيين. اضافة اعلان





وأكد القاضي أن إحراز النشامى للعلامة النقطية الكاملة لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل منظم وقدرات فنية عالية، وجهد الجهازين الإداري والتدريبي، وعطاء اللاعبين الذين أثبتوا أن روح النشامى لا تعرف المستحيل.



وقال رئيس مجلس النواب إن وصول المنتخب الوطني لهذا المستوى جاء نتيجة طبيعية لرعاية سامية متواصلة من راعي الرياضة الأول جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، واهتمام مستمر من سمو ولي العهد الأمير الحسين بالرياضة والشباب، وجهود سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.



وشدّد القاضي على أهمية مواصلة دعم المنتخب الذي أدخل الفرح إلى قلوب الأردنيين بتأهله إلى كأس العالم في محطة تاريخية تستحق المساندة.



وخصّ رئيس مجلس النواب بالشكر الجماهير الأردنية التي وقفت خلف المنتخب في كل الظروف، مؤكّدًا أن النشامى سيبقون مصدر فخر لكل الأردنيين.

