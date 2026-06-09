القاضي مهنئاً بعيد الجلوس الملكي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثبات في مسيرة التحديث والإنجاز

11:05 ص

الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، باسمه واسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية. اضافة اعلان





وأكد القاضي أننا نستحضر مع هذه المناسبة الوطنية مسيرة ملكية حافلة بالإنجاز والعطاء، قاد خلالها جلالة الملك مشروعاً وطنياً شاملاً للتحديث والبناء، عزز منعة الدولة ورسخ استقرارها، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار.



وقال إن الأردنيين يستذكرون في هذه الذكرى رؤية ملكية استشرافية جعلت من التحديث خياراً استراتيجياً، ومن الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها، حيث شهدت المملكة في عهد جلالته خطوات نوعية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إلى جانب تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون وترسيخ نهج الدولة المؤسسية القائمة على الدستور والفصل بين السلطات واستقلاليتها.



وأضاف أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك شكل نقلة نوعية من خلال تعزيز المشاركة السياسية وتمكين الشباب والمرأة وتطوير العمل الحزبي والبرلماني، بما يعزز حضور البرامج الوطنية التي تجعل مصلحة الوطن والمواطن عنواناً للعمل.



وأشار إلى أن الأردن استطاع، بقيادة جلالة الملك، تحويل التحديات إلى فرص للتطوير، والحفاظ على أمنه واستقراره وتماسكه في منطقة شهدت أزمات وتحولات عميقة، مستنداً إلى وعي شعبه، ومتانة مؤسساته، وجهود وتضحيات قواته المسلحة وأجهزته الأمنية التي كانت على الدوام عنواناً للتضحية والاحتراف وحماية المنجز الوطني.



وأكد أن جلالة الملك رسخ مكانة الأردن إقليمياً ودولياً بوصفه صوتاً للحكمة والاعتدال والسلام، ومدافعاً ثابتاً عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



كما أشار إلى الدور الذي يضطلع به سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في ترجمة الرؤية الملكية نحو المستقبل، من خلال المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب، وبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجاز.



وختم رئيس المجلس بالتأكيد أن الأردنيين، وهم يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، يجددون التفافهم حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة، وثقتهم بمستقبل وطنهم، وإيمانهم بأن الأردن سيبقى قوياً بمنجزاته، عزيزاً بشعبه، منيعاً بجيشه وأجهزته الأمنية، وماضياً بثبات نحو مزيد من التحديث والتنمية والازدهار.





