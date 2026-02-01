الأحد 2026-02-01 01:45 م

القاضي مهنئا بعيد ميلاد الملك: نستذكر مسيرة وطنٍ زاخرة بالإنجازات

ل
أرشيفية
 
الأحد، 01-02-2026 12:26 م
الوكيل الإخباري- تقدم رئيس مجلس النواب مازن القاضي بالتهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الميمون.اضافة اعلان


وقال القاضي في مستهل جلسة النواب، اليوم الأحد: الزميلات والزملاء الكرام، أرفع باسمكم جميعًا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم، بمناسبة ذكرى ميلاده الميمون، متضرعين إلى العليّ القدير أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يُبقيه سندًا وذخرًا للأردن والأردنيين.

وتابع القاضي: نستحضر في عيد ميلاد جلالته مسيرة وطنٍ زاخرة بالإنجازات والمواقف التاريخية، ونهجًا حكيمًا عزّز منعة الدولة ورسّخ مكانتها، مؤكدين في مجلس النواب وقوفنا صفًا واحدًا خلف قيادة جلالته، حيث يقود الوطن إلى معارج المجد، وعلى يمناه وليّ عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ويلتف حول رايته شعبٌ عظيم وجيشٌ وأجهزة أمنية باسلة.

وختم بالقول: سيبقى الملك ضميرًا حيًّا لأمته، وسندًا ثابتًا لأبناء شعبه الذين بادلوه الوفاء والمحبة، وكل عام وسيد البلاد بألف خير.
 
 


