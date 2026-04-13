القاضي مهنئنا بعيد الفصح: سنبقى نسيجًا وطنيًا واحدًا

11:22 ص

الوكيل الإخباري- تقدم رئيس مجلس النواب مازن القاضي بالتهاني والتبريكات، لأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد.





وقال القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين: نتقدم بالتهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد، راجياً من المولى أن يعيده عليهم بالمحبة والسلام، وأن يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والاستقرار والأمان.



وأضاف: بهذه المناسبة، نستحضر بكل فخر واعتزاز صورة الأردن المشرقة، هذا الوطن الذي شكل عبر تاريخه نموذجًا فريدًا في العيش المشترك، حيث تلتقي القلوب على قيم المحبة والتسامح، وهو النهج الذي ترسخ في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، حيث يؤمن عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، أن الإنسان هو جوهر الوطن وركيزته الأساسية، وأن وحدة أبنائه هي سر قوته وثباته.



وختم بالقول: بعون الله سنبقى نسيجًا وطنيًا واحدًا، يجمعنا تاريخ مشترك، وتوحدنا القيم الأردنية الأصيلة، وتشدُنا مسؤوليةُ الحفاظ على هذا الإرث العظيم، وفي هذه الأرض المباركة، نؤكد أن جبهتنا الواحدة الراسخة مصانة بالوعي والمحبة والعمل المشترك على مسار البناء الوطني، ونسأل الله أن يحفظ الأردن، وأن يبقيه واحة أمن وسلام، وأن يديم بين أبنائه روح الأُلفة والوئام.





