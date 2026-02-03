القاضي ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية يبحثان سبل التعاون البرلماني

08:59 ص

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، تران ثان مان، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما البرلمانية منها، والعلاقات الشعبية بين البلدين، إضافةً إلى مقترح تأسيس جمعية صداقة برلمانية مشتركة، بما يُسهم في تبنّي مواقف مشتركة حيال القضايا الإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف.





وقال القاضي، خلال لقائه ثان مان، في العاصمة الفيتنامية هانوي، إننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.



ونقل القاضي خلال لقائه تحيات جلالة الملك إلى القيادات في فيتنام، مشيرًا إلى الزيارة الملكية التاريخية إلى فيتنام يومي 12 و13/11/2026، والتي شكّلت نقطة انطلاق تاريخية في العلاقات الثنائية التي بدأت منذ 46 عامًا، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت في فيتنام وبموقعها الاستراتيجي.



وثمّن القاضي دور فيتنام في دعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وضرورة تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.



وأكد القاضي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



كما أكد تطلّع الأردن إلى فتح آفاق للتعاون مع جميع الأطياف الفيتنامية وفي مختلف المجالات.



وقال القاضي إن الأردن وفيتنام يمتلكان سياسة خارجية معتدلة، وحضورًا دبلوماسيًا إقليميًا فاعلًا، لما يملكانه من موقع متميز على الخارطة الدولية، كما أشار إلى دور المملكة في دعم الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم، وأعاد القاضي توجيه الدعوة لرئيس الجمعية الوطنية لزيارة المملكة والاطلاع عن كثب على فرص التعاون البرلماني وفي مختلف المجالات.



وعلى هامش جلسة المباحثات، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون البرلماني بين مجلس النواب الأردني والجمعية الوطنية الفيتنامية.



وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.



من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان أن فيتنام ترغب في توسيع التعاون مع الأردن في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والزراعة والتعليم والتدريب والصحة، وتعزيز التعاون في المجالات التي يتمتع فيها الجانبان بميزات نسبية.



ويُشار إلى أن القاضي يرأس وفدًا برلمانيًا يضم كلًا من النواب: زهير الخشمان، محمد المحارمة، عبد الهادي بريزات، محمد سلامة الغويري، وعمر بني خالد.



وتأتي هذه الزيارة الرسمية بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية فيتنام الاشتراكية تران ثان مان.



وحضر اللقاء السفير الأردني غير المقيم في فيتنام سائد د. الردايدة.



وعلى هامش جلسة المباحثات، عقد أمين عام مجلس النواب عواد الغويري ونظيره الفيتنامي اجتماعًا ثنائيًا، جرى خلاله بحث سبل تطبيق بنود المذكرة على أرض الواقع، إضافةً إلى بحث أوجه التعاون بين الأمانتين في المجلسين.

