القاضي ورئيس الشؤون الخارجية في البرلمان التركي يؤكدان أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، بدار المجلس اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فؤاد أوكتاي والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة.





وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف التعاون البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين عمق العلاقات الأردنية التركية وحرص قيادتي البلدين على تطويرها على مختلف المستويات، لا سيما مع اقتراب الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2027.



وأكد القاضي وأوكتاي رفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ورفض جميع الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى، وأهمية دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحذّرا من تنامي التصعيد في الضفة الغربية عبر السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية والمستوطنين.



وأشار القاضي إلى تقليد جلالة الملك الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي مطلع العام الجاري، بما يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أشار إلى أهمية زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى تركيا العام الماضي.



وأشار القاضي إلى متانة العلاقات بين قيادتي البلدين، لافتًا إلى المواقف المشتركة التي تجمع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس رجب طيب أردوغان، وما تعكسه من حرص متبادل على تعزيز الشراكة الثنائية.



وقال القاضي إن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الأردن وتركيا تشهد تطورًا مستمرًا من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما يعزز التنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



من جهته، أعرب أوكتاي عن تقدير بلاده لمستوى العلاقات مع الأردن، مؤكدًا حرص البرلمان التركي على تعزيز التعاون البرلماني وتكثيف التنسيق المشترك بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشار إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق.



كما أكد أوكتاي دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الأردن وتركيا في القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.



وحضر اللقاء من البرلمان التركي: ديريا بكبك، أحمد فتحان بايكوتش، محمد جوزال منصور، جيلان أكتشا جوبولو، متين آرغون.



ومن مجلس النواب: النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية، ومساعدا رئيس المجلس هالة الجراح وميسون القوابعة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب هيثم زيادين، والنائب محمد السبايلة.





