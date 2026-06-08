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القاضي وعطية في وداع رئيس مجلس النواب العراقي

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جانب من الوداع
 
الإثنين، 08-06-2026 10:55 م

الوكيل الإخباري- ودع رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، لدى مغادرته المملكة في ختام زيارة رسمية تُعد الأولى له خارجياً منذ توليه رئاسة البرلمان العراقي.

واستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني، رئيس مجلس النواب العراقي أمس، كما التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأجرى الحلبوسي مباحثات مع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، سبقها عقد مباحثات موسعة مع رئيس مجلس النواب مازن القاضي بحضور أعضاء المكتب الدائم.

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وأكد القاضي والحلبوسي، خلال مباحثاتهما في مجلس النواب، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنقل، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


وكان في وداع رئيس مجلس النواب العراقي، رئيس بعثة الشرف النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري.

 
 


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