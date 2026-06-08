القاضي وعطية في وداع رئيس مجلس النواب العراقي

واستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني، رئيس مجلس النواب العراقي أمس، كما التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأجرى الحلبوسي مباحثات مع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، سبقها عقد مباحثات موسعة مع رئيس مجلس النواب مازن القاضي بحضور أعضاء المكتب الدائم.
وأكد القاضي والحلبوسي، خلال مباحثاتهما في مجلس النواب، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنقل، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وكان في وداع رئيس مجلس النواب العراقي، رئيس بعثة الشرف النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز والحلبوسي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن
-
العرموطي يحسم الجدل حول اصدار عفو عام بالاردن
-
عطية: الأردن قادر على إفشال أي مشاريع تمس سيادته أو تنتقص من حقوق الفلسطينيين
-
تعيين أعضاء جدد في مجلس الأعيان - أسماء
-
القاضي يستقبل الحلبوسي في أول زيارة خارجية عقب توليه رئاسة البرلمان العراقي
-
القاضي: الشباب الأردني شريك أساسي في صناعة القرار وبناء المستقبل
-
السياحة النيابية تدعو لإنشاء صندوق مخصص للمخاطر
-
الزراعة النيابية: الناقل الوطني مشروع استراتيجي لمواجهة تحديات المياه