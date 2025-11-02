القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته

وأكد القاضي، دعم المجلس الكامل لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بالشكل الأمثل، من خلال تعزيز استقلاليته وتحديث التشريعات الناظمة لعمله، وعلى رأسها قانون الديوان، بما يسهم في ترسيخ ممارسات المساءلة.
وأشار إلى أهمية تعزيز آليات تسهيل المتابعة بين المجلس والديوان، لتمكين المجلس من أداء دوره الرقابي وفقا لما نص عليه الدستور الأردني.
من جهته، هنأ الحمادين، رئيس مجلس النواب بثقة أعضاء المجلس، مؤكدا إيلاء استفسارات وملاحظات ومقترحات النواب الأولوية القصوى.
