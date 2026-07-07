الثلاثاء 2026-07-07 07:58 م

القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي النواب

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جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 07-07-2026 07:29 م

الوكيل الإخباري- عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية.

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وبحث الاجتماع عدة ملفات تنظيمية تتعلق بآليات العمل في المرحلة المقبلة والقوانين المعروضة على جدول الدورة الاستثنائية.

 
 


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