القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي النواب

الوكيل الإخباري- عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية.

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