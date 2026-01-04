القاضي يترأس اجتماع "تنفيذي" النواب وتوجّه لتشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي

وخلال الاجتماع، توافق الحضور على التوجّه نحو تشكيل لجنة لوضع مقترحات لتعديل النظام الداخلي للمجلس.
كما قرر المكتب العمل على تنظيم الزيارات الميدانية للكتل بما لا يتعارض مع عمل اللجان النيابية الدائمة، إضافة إلى توزيع الأسئلة النيابية على جداول أعمال الجلسات الرقابية بتنسيق مع الكتل.
واتفق الحضور على عقد اجتماع المكتب التنفيذي بشكل مستمر، بحضور أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل، لإطلاع الكتل النيابية على آخر المستجدات والاستماع إلى الملاحظات التي تعزز تنسيق العمل البرلماني.
