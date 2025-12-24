الأربعاء 2025-12-24 05:41 م

القاضي يدعو لاجتماع نيابي لمناقشة استراتيجية النظافة للأعوام 2026–2027

الأربعاء، 24-12-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري-   دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي، لجنتي "البيئة والمناخ" و"الإدارية" النيابيتين إلى عقد اجتماع، الأحد المقبل، مع الوزراء والجهات ذات العلاقة، وذلك انطلاقًا من مضامين حديث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المتعلّق بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.اضافة اعلان


وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، أكّد القاضي خلال لقائه رئيس لجنة البيئة والمناخ جهاد العبوي، ورئيس اللجنة الإدارية خليفة الديات، بحضور نواب من اللجنتين وهم: أحمد العشا، وعبد الباسط الكباريتي، وحسين الطراونة، وعبد الهادي البريزات، ووسام الربيحات، وأحمد العليمات، وفتحي البوات، وعمر الخالدي، أن الالتزام بنظافة المكان العام يعكس احترام القانون، ويجسّد صورة المجتمع المنظّم، ويعزّز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهو ما ينبغي أن ينعكس في سياسات تنفيذية واضحة ومستدامة.

وأشار إلى أهمية التوعية المجتمعية المستمرة، موضحًا أن نجاح البرنامج التنفيذي للنظافة لعامي 2026 و2027 يتطلّب شراكة حقيقية بين الحكومة، والمجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى جانب رقابة مستمرة من اللجان النيابية المختصة.

وأشار إلى أن مجلس النواب يؤكّد التزامه بالاستمرار في دوره التشريعي والرقابي لضمان أن تكون النظافة نهجًا دائمًا.
 
 


