القاضي يدعو لاجتماع نيابي لمناقشة استراتيجية النظافة للأعوام 2026–2027

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، أكّد القاضي خلال لقائه رئيس لجنة البيئة والمناخ جهاد العبوي، ورئيس اللجنة الإدارية خليفة الديات، بحضور نواب من اللجنتين وهم: أحمد العشا، وعبد الباسط الكباريتي، وحسين الطراونة، وعبد الهادي البريزات، ووسام الربيحات، وأحمد العليمات، وفتحي البوات، وعمر الخالدي، أن الالتزام بنظافة المكان العام يعكس احترام القانون، ويجسّد صورة المجتمع المنظّم، ويعزّز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهو ما ينبغي أن ينعكس في سياسات تنفيذية واضحة ومستدامة.
وأشار إلى أهمية التوعية المجتمعية المستمرة، موضحًا أن نجاح البرنامج التنفيذي للنظافة لعامي 2026 و2027 يتطلّب شراكة حقيقية بين الحكومة، والمجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى جانب رقابة مستمرة من اللجان النيابية المختصة.
وأشار إلى أن مجلس النواب يؤكّد التزامه بالاستمرار في دوره التشريعي والرقابي لضمان أن تكون النظافة نهجًا دائمًا.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة الـ 73 إلى لجنته المالية
-
مجلس النواب يحيل اليوم تقرير المحاسبة 2024 إلى اللجنة المختصة
-
وفد من الأعيان يُشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية بقطر
-
"المناخ النيابية" تلتقي اتحاد الجمعيات البيئية
-
رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تعزيز الاستثمار بمقومات الأردن السياحية
-
مجلس النواب يحيل تقرير المحاسبة 2024 إلى اللجنة المختصة الأربعاء
-
عطية: الأقصى خط أحمر والاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد
-
لجنة الطاقة تؤكد: لا التزامات على الدولة قبل إقرار الاتفاقية