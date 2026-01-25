القاضي يرعى في جامعة آل البيت يوماً علميا حول الاقتصاد الرقمي

06:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762216 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم العلمي الذي نظمته كلية الأعمال في جامعة آل البيت بعنوان: «الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن: من التشريع إلى الأثر التنموي»، وذلك بالتعاون مع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية وفريق آفاق التكنولوجيا، وبمشاركة نخبة من المختصين من القطاعين العام والخاص. اضافة اعلان





وجاء تنظيم اليوم العلمي في مبنى المؤتمرات بالجامعة، بحضور رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور أسامة نصير، والنواب: مؤيد العلاونة رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومي الحراحشة وأيمن ابو هنية وحسين كريشان وحامد الرحامنة، وعميد كلية الأعمال في جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور تركي الفواز، وعدد من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار، في إطار سعي الجامعة لتحليل واقع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بهما.



وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس ينظر باهتمام بالغ إلى هذا اليوم العلمي ومخرجاته، وقد وضع آلية لمتابعة التوصيات التي ستكون محل اهتمام في تطوير التشريعات الداعمة للاقتصاد الرقمي.

تم نسخ الرابط





