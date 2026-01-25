القاضي يرعى في جامعة آل البيت يوماً علميا حول الاقتصاد الرقمي

وجاء تنظيم اليوم العلمي في مبنى المؤتمرات بالجامعة، بحضور رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور أسامة نصير، والنواب: مؤيد العلاونة رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومي الحراحشة وأيمن ابو هنية وحسين كريشان وحامد الرحامنة، وعميد كلية الأعمال في جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور تركي الفواز، وعدد من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار، في إطار سعي الجامعة لتحليل واقع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بهما.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس ينظر باهتمام بالغ إلى هذا اليوم العلمي ومخرجاته، وقد وضع آلية لمتابعة التوصيات التي ستكون محل اهتمام في تطوير التشريعات الداعمة للاقتصاد الرقمي.
-
أخبار متعلقة
-
كتلة مبادرة النيابية تناقش الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي
-
"فلسطين النيابية" تزور مخيم الوحدات للاطلاع على واقع الخدمات
-
"الحوار الشبابي" في الأعيان تطلع على خطط وزارة الشباب وبرامجها
-
"المالية النيابية" تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة
-
"الخارجية النيابية" تبحث مع السفير السوداني سبل تعزيز العلاقات
-
"الصحة النيابية" تزور المجلس العربي للاختصاصات الصحية
-
توصية نيابية لتعديل أسس إحالة الموظفين للتقاعد المبكر
-
بيان صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية- بشأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية