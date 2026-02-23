القاضي يرفض الحديث عن قانون الضمان قبل وصوله رسمياً إلى البرلمان

12:53 م

أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس لن يخوض أي نقاش يتعلق بمشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي قبل وصوله رسمياً إلى البرلمان.





وأوضح القاضي أنه لا مجال لفتح باب الحديث تحت القبة بشأن مشروع القانون في الوقت الراهن، مشدداً على أن المشروع لم يُحال بعد إلى مجلس النواب، وأنه فور وروده سيتم توزيعه على الأعضاء لدراسته بشكل معمق ومناقشته وفق الأطر الدستورية المتبعة.



وجاءت تصريحات القاضي بعد مطالبة عدد من النواب بإتاحة المجال للحديث حول مشروع قانون الضمان، مشيرين إلى أنه أصبح محل اهتمام واسع في الشارع الأردني خلال الفترة الأخيرة وما أثير حوله من نقاشات.







