القاضي يستقبل السفير اليمني

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير اليمني جلال إبراهيم فقيرة. اضافة اعلان





وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، لا سيما في المجال البرلماني.



وقال القاضي ان الأردن واليمن يتمتعان بعلاقات عميقة وأخوية تاريخيّة، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا المشتركة، بما يخدم المصالح العليا للبلدين ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.



واكد القاضي على الثوابت الأردنية تجاه جميع الأشقاء، وحرص المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على دعم أمن واستقرار اليمن والحفاظ على وحدته وسيادته، وصولًا إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.



من جهته أشاد السفير فقيرة بمواقف الأردن الداعمة لليمن على مختلف الصعد، مثمنًا الجهود الأردنية في تعزيز التضامن العربي، والدور الذي يقوم به جلالة الملك، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاستثمارية.



وأكد القاضي وفقيرة أهمية تفعيل قنوات التواصل بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وتبادل الخبرات بما يسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية وخدمة القضايا العربية المشتركة.





