القاضي يستقبل بني هاني دعماً لطموحه في تسلق أعلى جبال العالم

04:27 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مكتبه اليوم الأحد، المتسلق الأردني أحمد بني هاني، دعماً لمسيرته الرياضية المتميزة وطموحه في تحقيق إنجاز يتمثل بتسلق أعلى 14 قمة جبلية في العالم، ليكون أول أردني وعربي يحقق هذا الإنجاز العالمي، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، والنائب الدكتور حسين العموش، والنائب مؤيد العلاونة، والنائب الدكتور أحمد عليمات. اضافة اعلان





وأشاد القاضي خلال اللقاء بالإنجازات التي حققها بني هاني، مؤكداً أن ما يقدمه من نجاحات رياضية يعكس صورة مشرقة عن الشباب الأردني وقدرتهم على تحقيق الإنجازات والوصول إلى العالمية بالإرادة والعزيمة والإصرار.



وأكد القاضي أهمية دعم أصحاب المواهب والإنجازات الوطنية، معرباً عن تمنياته للمتسلق أحمد بني هاني بالتوفيق في رحلاته المقبلة وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم الأردن عالياً في المحافل الدولية.



من جانبه، استعرض بني هاني مسيرته في رياضة تسلق الجبال، مبيناً أنه تمكن حتى الآن من اعتلاء ثلاث من أعلى وأصعب قمم العالم، وهي قمة لوتسي بارتفاع 8516 متراً، وقمة ماكالو بارتفاع 8486 متراً كأول عربي يصل إليها، إضافة إلى قمة ماناسلو بارتفاع 8163 متراً، ليصبح أول أردني ينجح في تسلق ثلاث قمم من أصل 14 قمة تُعد الأعلى والأصعب عالمياً.



وأشار بني هاني إلى أنه يستعد لخوض تحدٍ جديد يتمثل في تسلق قمة جبل جاشربوم في باكستان، والبالغ ارتفاعه 8080 متراً، آملاً أن يكون أول أردني وعربي يعتلي هذه القمة أيضاً، مؤكداً أن هدفه يتجاوز الإنجاز الرياضي الشخصي ليصل إلى إلهام الشباب الأردني وإثبات أن الأحلام يمكن تحقيقها مهما بدت صعبة.





