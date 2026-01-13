القاضي يستقبل وفدا من مجلس نواب كوريا الجنوبية

01:23 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي وفدا من مجلس نواب جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة النائب شو هيي رئيسة لجنه الصداقه الأردنية الكورية، والنائب شنغ سونغ بووم، والنائب كيم هوي، بحضور السفير الكوري في المملكة كيم بلوو.





وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية المهندس هيثم زيادين ، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخصوصا البرلمانية منها.



واكد القاضي حرص الأردن على تمكين العلاقات الثنائية المشتركة وخصوصا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال الذكاء الاصطناعي .



وثمن القاضي موقف جمهورية كوريا الداعم للأردن، مشيرا إلى أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تشكل واحة أمن واستقرار في محيط ملتهب، وتحرص دوما على الدفع بالحوار سبيلا لمختلف الأزمات، وتكرس جهدها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جهتها أكدت رئيسة الوفد النائب شو هيي أهمية موقف الأردن في السعي المستمر بإحلال السلام في المنطقة والعالم، حيث قدم الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني موافق يحترمها العالم دفاعا عن الانسانية.



واكدت حرص بلادها على تعزيز مختلف أفاق التعاون مع الأردن بخاصة البرلمانية منها، مشيرة إلى عدة فرص يمكن استثمارها على طريق تحقيق مصلحة الشعبين الصديقين.

