القاضي يقود توافقات نيابية لتشكيلة اللجان

واتفق الحضور على تفويض رئيس مجلس النواب مازن القاضي للوصول لتوافقات في تشكيلة اللجان، وكذلك فوضت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي للوصول إلى توافق بعضوية اللجان على ان يجتمع المجلس صباح غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة لاستكمال اختيار أعضاء اللجان.
وأشاد الحضور بإدارة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وسعيه لإيجاد توافقات بين أعضاء المجلس في تشكيلة اللجان.
