الثلاثاء 2025-11-11 05:28 م
 

القاضي يقود توافقات نيابية لتشكيلة اللجان

رئيس مجلس النواب مازن القاضي
 
الثلاثاء، 11-11-2025 04:53 م
الوكيل الإخباري- عقد رئيس مجلس النواب مازن القاضي اجتماعا ،اليوم في مكتبه، ضم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية والنائب الثاني الدكتور إبراهيم الصرايرة.اضافة اعلان


واتفق الحضور على تفويض رئيس مجلس النواب مازن القاضي للوصول لتوافقات في تشكيلة اللجان، وكذلك فوضت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي للوصول إلى توافق بعضوية اللجان على ان يجتمع المجلس صباح غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة لاستكمال اختيار أعضاء اللجان.

وأشاد الحضور بإدارة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وسعيه لإيجاد توافقات بين أعضاء المجلس في تشكيلة اللجان.
 
 
