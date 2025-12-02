القاضي يلتقي السفير البلغاري

وأكد القاضي متانة علاقة البلدين، وضرورة تعزيزها على المستويات كافة، والعمل على إيجاد مساحات للاستثمار المتبادل، في ظل ما يتوفر في البلدين من مقومات مساندة.
وقال رئيس مجلس النواب إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يحرص على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولذا فإن المملكة تؤمن بحل الدولتين وترى فيه السبيل لإنهاء سنوات من التوتر والحروب في المنطقة.
