الثلاثاء 2025-12-02 04:23 م

القاضي يلتقي السفير البلغاري
الثلاثاء، 02-12-2025 04:07 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، السفير البلغاري ميتين كازال، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بخاصة العلاقات البرلمانية المشتركة.اضافة اعلان


وأكد القاضي متانة علاقة البلدين، وضرورة تعزيزها على المستويات كافة، والعمل على إيجاد مساحات للاستثمار المتبادل، في ظل ما يتوفر في البلدين من مقومات مساندة.

وقال رئيس مجلس النواب إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يحرص على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولذا فإن المملكة تؤمن بحل الدولتين وترى فيه السبيل لإنهاء سنوات من التوتر والحروب في المنطقة.

 
 
 


