القاضي يلتقي السفير الصيني

وعبر القاضي عن حرصه على توثيق العلاقات البرلمانية المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون التجاري المتبادل.
وأكد القاضي، تقدير المملكة للموقف الصيني الداعم لحل الدولتين بوصفه السبيل الضامن لحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
من جهته أكد السفير الصيني قوه وي، عمق ومتانة العلاقات الأردنية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات.
ولفت السفير الصيني إلى أن بكين ستستضيف منتصف العام المقبل القمة الصينية العربية التي تعد ذات أهمية كبيرة على طريق تعزيز العلاقات بين الجانبين.
وعبر عن تقديره لموقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية
-
"الاستثمار النيابية" تقرّ مواد في مشروع قانون عقود التأمين
-
الاقتصاد النيابية تقر التقرير النهائي لقياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية
-
"السياحة النيابية" تزور جمعية وكلاء السياحة
-
"المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الصحة
-
"القانونية النيابية" تقر اتفاقيتي تسليم الأشخاص مع إسبانيا وأوزبكستان
-
رئيس مجلس النواب يلوّح بتطبيق النظام الداخلي بحق النواب الغائبين بدون عذر شرعي
-
مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض لشهرين