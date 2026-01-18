القاضي يلتقي السفير الهنغاري

وأشار القاضي إلى الحرص على ترجمة نتائج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى هنغاريا منتصف تشرين أول الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية دور لجان الصداقة في بناء جسور التعاون بين البلدين.
وأكد القاضي الحرص على تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة لتعود بالنفع على الشعبين والبلدين الصديقين خصوصاً في مجالات التبادل التجاري والاستثماري والتعليمي والثقافي.
