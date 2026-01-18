الأحد 2026-01-18 05:45 م

القاضي يلتقي السفير الهنغاري

الأحد، 18-01-2026 04:26 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، السفير الهنغاري بيتر جاكاب، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة العلاقات البرلمانية المشتركة، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية. اضافة اعلان


وأشار القاضي إلى الحرص على ترجمة نتائج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى هنغاريا منتصف تشرين أول الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية دور لجان الصداقة في بناء جسور التعاون بين البلدين. 

وأكد القاضي الحرص على تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة لتعود بالنفع على الشعبين والبلدين الصديقين خصوصاً في مجالات التبادل التجاري والاستثماري والتعليمي والثقافي.
 
 


