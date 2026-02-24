القاضي يلتقي رئيس اتحاد المزارعين ويؤكد دعمه لمطالب القطاع

07:38 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال لقائه اليوم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أهمية دعم القطاع الزراعي بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.





وقال القاضي إن للقطاع الزراعي دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي يولي هذا القطاع اهتماما كبيراً باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات الإقليمية والدولية.



وأكد أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام النقابات والاتحادات، ولن يدخر جهداً في تبني مطالب القطاع الزراعي.



واستمع القاضي من وفد الاتحاد إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه المزارعين، وفي مقدمتها التغير المناخي، إضافة إلى تحديات تسويق المنتجات الزراعية.



من جهته، أعرب رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة عن تقديره لمواقف مجلس النواب الداعمة للقطاع ، مستعرضاً أبرز مطالب المزارعين، ومن بينها إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، ودعم المنتج المحلي، ومعالجة قضايا المياه والعمالة، وتسويق المنتجات، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع.






