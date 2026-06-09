الثلاثاء 2026-06-09 05:33 م

القاضي يلتقي سفير أذربيجان

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جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 09-06-2026 04:40 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة، شاهين شاكر عبد اللاييف، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بخاصة البرلمانية منها.

وأكد القاضي متانة العلاقات الأردنية الأذربيجانية، مشدداً على أهمية تعزيزها على مختلف المستويات، والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك، بما في ذلك إيجاد فرص للاستثمار المتبادل، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن المملكة تؤمن بحل الدولتين بوصفه الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

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من جهته، أشاد السفير الأذربيجاني بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مثمناً الدور الأردني بقيادة جلالة الملك في السعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والدفع نحو الحلول السلمية للأزمات.

وأكد السفير حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب توسيع آفاق العمل المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة.

 
 


gnews

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