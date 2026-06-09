القاضي يلتقي سفير أذربيجان

وأكد القاضي متانة العلاقات الأردنية الأذربيجانية، مشدداً على أهمية تعزيزها على مختلف المستويات، والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك، بما في ذلك إيجاد فرص للاستثمار المتبادل، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن المملكة تؤمن بحل الدولتين بوصفه الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
من جهته، أشاد السفير الأذربيجاني بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مثمناً الدور الأردني بقيادة جلالة الملك في السعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والدفع نحو الحلول السلمية للأزمات.
وأكد السفير حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب توسيع آفاق العمل المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة.
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