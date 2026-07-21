القاضي يلتقي نقيب الصحفيين ويؤكد مواصلة الانفتاح على الإعلام

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي الثلاثاء، نقيب الصحفيين طارق المومني، مؤكدا أن المجلس ينظر إلى الإعلام الوطني بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة البناء الوطني، وحلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ومصدرا موثوقا لنقل الحقيقة بمهنية ومسؤولية.

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وقال القاضي، إن المجلس يحرص على توفير البيئة المناسبة لعمل الصحفيين، وتقديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء رسالتهم المهنية بكل حرية ومسؤولية، مشددا على التعاون المستمر مع نقابة الصحفيين الأردنيين.