القاضي يلتقي نقيب الصحفيين ويؤكد مواصلة الانفتاح على الإعلام

وثمن الدور الذي تضطلع به نقابة الصحفيين في الدفاع عن المهنة والارتقاء بها، مؤكدا حرص المجلس على إشراك النقابة في مناقشات اللجان النيابية للتشريعات ذات الصلة بقطاع الإعلام والصحافة، بما يسهم في إثراء الحوار التشريعي والخروج بقوانين تلبي المصلحة الوطنية وتواكب التطورات.
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