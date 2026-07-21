الثلاثاء 2026-07-21 02:59 م

القاضي يلتقي نقيب الصحفيين ويؤكد مواصلة الانفتاح على الإعلام

القاضي يلتقي نقيب الصحفيين ويؤكد مواصلة الانفتاح على الإعلام
القاضي يلتقي نقيب الصحفيين ويؤكد مواصلة الانفتاح على الإعلام
 
الثلاثاء، 21-07-2026 02:31 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي الثلاثاء، نقيب الصحفيين طارق المومني، مؤكدا أن المجلس ينظر إلى الإعلام الوطني بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة البناء الوطني، وحلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ومصدرا موثوقا لنقل الحقيقة بمهنية ومسؤولية.

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وقال القاضي، إن المجلس يحرص على توفير البيئة المناسبة لعمل الصحفيين، وتقديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء رسالتهم المهنية بكل حرية ومسؤولية، مشددا على التعاون المستمر مع نقابة الصحفيين الأردنيين.


وثمن الدور الذي تضطلع به نقابة الصحفيين في الدفاع عن المهنة والارتقاء بها، مؤكدا حرص المجلس على إشراك النقابة في مناقشات اللجان النيابية للتشريعات ذات الصلة بقطاع الإعلام والصحافة، بما يسهم في إثراء الحوار التشريعي والخروج بقوانين تلبي المصلحة الوطنية وتواكب التطورات.

 
 


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