الأربعاء 2026-02-11 01:07 م

القاضي يمنع النواب من الحديث في خارج موضوع الجلسات التشريعية

ت
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-02-2026 11:26 ص
الوكيل الإخباري-   طلب رئيس مجلس النواب مازن القاضي من أعضاء المجلس الالتزام بالنظام الداخلي وعدم الخروج عن مناقشة مشاريع القوانين في الجلسات التشريعية.اضافة اعلان


وقال القاضي خلال جلسة نيابية، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للنواب بالخروج عن مناقشة القانون، لافتا إلى ضرورة أن يكون الحديث في صلب موضوع الجلسة.

وأضاف أن المجلس سيعمل على تحديد جلسات رقابية في المستقبل القريب.

كما دعا القاضي النواب للالتزام بالحضور وعدم الخروج للحفاظ على النصاب القانوني للجلسات وإقرار مشاريع القوانين.
 
 


gnews

