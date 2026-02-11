القاضي يمنع النواب من الحديث في خارج موضوع الجلسات التشريعية

وقال القاضي خلال جلسة نيابية، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للنواب بالخروج عن مناقشة القانون، لافتا إلى ضرورة أن يكون الحديث في صلب موضوع الجلسة.
وأضاف أن المجلس سيعمل على تحديد جلسات رقابية في المستقبل القريب.
كما دعا القاضي النواب للالتزام بالحضور وعدم الخروج للحفاظ على النصاب القانوني للجلسات وإقرار مشاريع القوانين.
