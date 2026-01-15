القاضي ينعى النائب السابق المرحوم عبد الكريم الدرايسة

12:57 م

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه واسم اعضاء المجلس النائب السابق الدكتور عبدالكريم محمد سليمان الدرايسة والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس. اضافة اعلان





وقدم القاضي أحر التعازي والمواساة لاسرة وذوي الفقيد، مشيدا بمناقبه اثناء مشاركته في المجلس النيابي السابع عشر ودوره في خدمة الوطن وجلالة الملك حيث كان مثالا للوطنية والإخلاص



ودعا القاضي المولى عز وجل ان يرحم الفقيد ويلهم أهله ذويه الصبر والسلوان.

