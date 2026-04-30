القاضي يهنئ العمال بعيدهم ويشيد بعطائهم في مسيرة البناء الوطني

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي، عمال الأردن بمناسبة عيد العمال، مؤكداً الاعتزاز العميق بالدور الوطني الذي يضطلعون به في مختلف مواقع الإنتاج، حيث كان عطاؤهم على الدوام مشعل نور في مسيرة البناء الوطني.





وقال القاضي باسمه وأعضاء مجلس النواب، إن المجلس يثمّن عالياً عطاء العمال الأردنيين في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن عيد العمال يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الوطني تجاه هذه الشريحة المهمة، من خلال دعم حقوقهم، وتعزيز بيئات العمل، وتمكينهم من أداء دورهم، بما ينسجم مع تطلعات وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني نحو مزيد من التقدم والازدهار وتوفير سبل العيش الكريم للأردنيين كافة.



وأكد القاضي أن هذه المناسبة تشكل محطة مضيئة نستحضر فيها سواعد كانت وما زالت ركيزة أساسية في نهضة الوطن وتقدمه، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات تنموية واقتصادية ما كان ليتحقق لولا جهودهم المخلصة وتفانيهم.



واختتم القاضي تهنئته بالتأكيد على أن مجلس النواب يعتز بكل عامل وعاملة في الوطن، ويجدد لهم التقدير، متمنياً أن يعاد عيد العمال على الأردن وأبنائه بمزيد من الخير والتقدم والاستقرار.





