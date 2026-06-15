القاضي يهنئ بالعام الهجري الجديد

10:17 م

الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، باسمه واسم أعضاء المجلس، أطيب التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وأبناء الأسرة الأردنية، بمناسبة العام الهجري الجديد. اضافة اعلان





وقال القاضي في تهنئته: نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العام عاماً مباركاً، مليئاً بالخير، وأن يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.



وقال رئيس مجلس النواب: نستحضر في هذه المناسبة العطرة معاني الإيمان والصبر والعطاء، وقيم رسالة الإسلام العظيمة التي تدعو للمحبة والتسامح والتكافل.



وختم بالقول: نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية والأمة الإسلامية بالخير والبركات.





