القاضي يهنئ بالعام الهجري الجديد

وقال القاضي في تهنئته: نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العام عاماً مباركاً، مليئاً بالخير، وأن يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
وقال رئيس مجلس النواب: نستحضر في هذه المناسبة العطرة معاني الإيمان والصبر والعطاء، وقيم رسالة الإسلام العظيمة التي تدعو للمحبة والتسامح والتكافل.
وختم بالقول: نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية والأمة الإسلامية بالخير والبركات.
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