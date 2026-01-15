القاضي يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

ورفع رئيس مجلس النواب، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأردن وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والأمن والاستقرار.
وقال القاضي إن الذكرى تمثل محطة إيمانية متجددة، نستحضر فيها قيم الصبر، ونؤكد الثبات خلف جلالة الملك صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
