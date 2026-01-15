الخميس 2026-01-15 01:46 م

القاضي يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

الخميس، 15-01-2026 01:32 م
الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء مجلس النواب جلالة الملك عبد الله الثاني وأبناء الوطن، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكداً أن هذه الذكرى المباركة تجسد معاني الإيمان والصبر والثبات، وتشكل محطة مضيئة في تاريخ الأمة الإسلامية، بما تحمله من دلالات روحية وإنسانية عميقة.اضافة اعلان


ورفع رئيس مجلس النواب، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأردن وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والأمن والاستقرار.

وقال القاضي إن الذكرى تمثل محطة إيمانية متجددة، نستحضر فيها قيم الصبر، ونؤكد الثبات خلف جلالة الملك صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
 
 


