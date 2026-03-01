القاضي يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش

10:52 ص

الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي أسمى التهاني لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش.





وقال القاضي: أتقدم باسم أعضاء مجلس النواب بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى نشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين، حيث نستذكر محطة وطنية شكلت منعطفًا حاسمًا في مسيرة الدولة الأردنية.



وأكد أن قرار تعريب قيادة الجيش الذي اتخذه جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال رسخ السيادة الوطنية، ليبقى الجيش على امتداد العقود عنوانًا للوفاء والانضباط والتضحية، حيث كتب بدماء شهدائه صفحات مشرفة في الدفاع عن ثرى الوطن وصون مقدراته.



وأضاف أن المسيرة تتواصل اليوم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يمضي بالمؤسسة العسكرية نحو مزيد من الاحتراف والتحديث، مستندًا إلى إرث هاشمي راسخ، وإلى عزيمة رجال أوفياء يحملون راية الوطن بعقيدة ثابتة وإيمان لا يتزعزع.



وختم بالتأكيد على أن ذكرى تعريب قيادة الجيش ستبقى مناسبة نستحضر فيها معاني الكرامة والسيادة، ونجدد العهد بأن يبقى الأردن عزيزًا آمنًا، محاطًا بسواعد أبنائه المخلصين، مفاخرين بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية درع الوطن الحصين وسياجه المنيع.





