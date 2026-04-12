القاضي يهنئ بعيد الفصح المجيد

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي، باسمه وأعضاء مجلس النواب،ابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد.





وقال القاضي: نتقدم بهذه المناسبة بأطيب التهاني والتبريكات إلى أبناء الطوائف المسيحية، متمنين لهم دوام المحبة والسلام في وطننا الذي ينعم، بفضل الله ومن ثم قيادتنا الحكيمة، بأبهى صور الوئام.



وأضاف القاضي: بهذه المناسبة نستذكر بفخر صورة الأردن، الذي شكّل عبر تاريخه نموذجًا مشرقًا للعيش المشترك، في ظل قيادة هاشمية طالما آمنت بأن الإنسان هو جوهر الوطن، وهو ما يبعث في نفوسنا على الفخر بأننا، مسلمين ومسيحيين، كنا وسنبقى نسيجًا واحدًا وقلبًا واحدًا، يجمعنا الوطن وتوحدنا المسؤولية والمصير، بقيادة عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.





