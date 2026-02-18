القاضي يوجه رسالة هامة للحكومة حول مراقبة الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجاً

وقال القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم:
الزميلات والزملاء الكرام،
بقلوب تستقبل نفحات الرحمة، حيث يحل غدًا شهر رمضان المبارك، أرفع باسمكم أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وإلى سمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله، وإلى أبناء شعبنا الأردني العزيز وأبناء أمتينا العربية والإسلامية.
إننا، وإذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، لنستحضر قيم التسامح والتكافل، فرمضان شهر المغفرة والخير والبركة والإحسان، داعيًا الحكومة في هذا الإطار عبر أجهزتها المختصة إلى مراقبة الأسواق بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، سائلاً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على أردننا الغالي، وعلى قيادته الهاشمية، بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ وطننا آمنًا مستقرًا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.
-
