القانونية النيابية تبحث مقترحا بشأن الجلوة العشائرية

الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مقترحا مقدما من 118 نائبا لدراسة حول العادات والتقاليد العشائرية "الجلوة العشائرية"، نظرا لما يشهده الأردن من تطور ومواكبة التغيرات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.



وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الهلالات، بات من الضروري إعادة النظر بالجلوة العشائرية بعد الاستماع للآراء والمقترحات المقدمة من النواب لتحديد مسار الجلوة عبر تشريع أو توصية ملزمة للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التخفيف منها في حدودها الدنيا.

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