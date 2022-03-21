القانونية النيابية تستكمل مناقشة مشروع قانون الانتخاب

الوكيل الاخباري - استكملت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة الملاحظات والمقترحات والآراء ومواد مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة.

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وقال العودات إن اللجنة استكملت مناقشة مواد مشروع القانون، والبالغ عددها 74 مادة، حيث شهدت المناقشات عصفا ذهنيا واسعا من قبل أعضاء اللجنة القانونية، والنواب الحضور.



وأشار إلى أن اللجنة استمعت، خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها، لآراء وملاحظات ومقترحات مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة حول مشروع قانون الانتخاب ضمن الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته منذ ما يزيد عن شهرين.



كما أشار العودات إلى أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لاحقا لمواصلة إقرار مشروع قانون الانتخاب بكامل مواده ورفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.