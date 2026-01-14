"القانونية النيابية" تقر مشروع قانون الكاتب العدل المعدّل لسنة 2025

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب عارف السعايدة، مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه.



وأوضح السعايدة، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني، والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، أن إقرار مشروع القانون جاء عقب مراجعة شاملة ودقيقة لمواده، بهدف تلافي أي ثغرات قانونية، والتحقق من آليات التطبيق والمتابعة، بما يضمن تحقيق الغاية التشريعية المرجوّة منه.

