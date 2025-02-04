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"القانونية النيابية" تلتقي فريق الزمالة البرلمانية

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جانب من اللقاء
الثلاثاء، 04-02-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، أهمية التحديث السياسي من خلال تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة بالحياة الحزبية.

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وقال العماوي، خلال لقائه بفريق الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان أقر مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تحفيز الشباب على الانخراط في الأحزاب والمشاركة في العملية السياسية، مؤكدا أن هناك رؤية ملكية سامية تركز على أهمية التحديث السياسي وتشجع على الانخراط في الحياة الحزبية.


وأشار العماوي إلى الضغوط التي يتعرض لها الأردن بسبب تمسكه بمواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه لـ"حل الدولتين" وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.


وفي ختام اللقاء، طرح فريق الزمالة البرلمانية عددا من الاستفسارات التي أجاب عليها العماوي.

 
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