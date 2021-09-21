الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

النيابة الجمركية تسمح بدخول موظفيها لسجل الصناعة والتجارة المركزي

وفيات الثلاثاء 21/9/2021

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً -أسماء

صورة بطلة مسلسل جميل وهناء بعد 13 عاما تشعل مواقع التواصل

تيم حسن يعلن عن مفاجأة بشأن مسلسل الهيبة

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تحذير أمني للاردنيين

ثلاثيني يحرق نفسه في إربد

أسعار الذهب الثلاثاء 21/9/2021

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

الثلاثاء، 21-09-2021 08:57 ص

القانونية النيابية تناقش الجلوة العشائرية اليوم

9202118125243273191978


الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية الثلاثاء، لمناقشة موضوع الجلوة العشائرية إضافة للقاء سفير العراق في الأردن ولقاء سفير دولة انتيغوا وباربودا في عمان.

اضافة اعلان


وبحسب جدول اجتماعات اللجان تناقش اللجنة القانونية موضوع الجلوة العشائرية، كما تجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار للقاء السفير العراقي في الأردن لمناقشة موضوع المستثمرين العراقيين.


كما تلتقي لجنة الشؤون الخارجية سفير دولة انتيغوا وباربودا في عمان لبحث العلاقات الثنائية بين لبلدين وسبل تعزيزها.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
s

الصحة والبيئة النيابية تطلع على الواقع البيئي والسياحي لمحمية عجلون

نيابه

اللجنة الإدارية النيابية تبحث مطالب مشرفات تربويات

9202110201350981428173

توصية لرفع العلاوة الفنية للمهن الطبية المساندة والمحاسبين والإداريين

620217144649559372538

إدارية النواب تبحث مطالب عاملي المهن الطبية

6145b50d6f6a2

وفد برلماني يتوجه إلى القاهرة لبحث مجالات مشتركة الأحد

w

مشتركة في الأعيان تبحث التعاون الزراعي بين الأردن وفلسطين

أخبار متعلقة
613df3f116f1c

الفايز: الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي أولوية وطنية حاليا

w

العودات والوفد النيابي يلتقون برؤساء إقليم وحكومة وبرلمان كردستان العراق

1630781950108

العودات يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون في بغداد

1630695109974

العودات يلتقي رئيس التيار الصدري في العراق

61310a4657c5e

العودات يدعو إلى صياغة تعاون بين مجلسي النواب الأردني والعراقي