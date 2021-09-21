القانونية النيابية تناقش الجلوة العشائرية اليوم

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية الثلاثاء، لمناقشة موضوع الجلوة العشائرية إضافة للقاء سفير العراق في الأردن ولقاء سفير دولة انتيغوا وباربودا في عمان.

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وبحسب جدول اجتماعات اللجان تناقش اللجنة القانونية موضوع الجلوة العشائرية، كما تجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار للقاء السفير العراقي في الأردن لمناقشة موضوع المستثمرين العراقيين.



كما تلتقي لجنة الشؤون الخارجية سفير دولة انتيغوا وباربودا في عمان لبحث العلاقات الثنائية بين لبلدين وسبل تعزيزها.



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