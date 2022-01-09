القانونية النيابية تنظر بالخلاف النيابي الاثنين.. وتوقع اتخاذ قرارات عقابية

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر نيابية أن اللجنة القانونية في مجلس النواب ستجتمع غدا الاثنين لتشكيل لجنة من أجل النظر بالخلاف النيابي الذي حدث تحت قبة البرلمان مؤخرا.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة ستشكل لجنة خاصة لمتابعة حيثيات وتطورات القضية والشكاوى قبل اتخاذ القرار المناسب.

وأضافت أن هناك شكاوى وصلت إلى اللجنة من النواب اندريه حواري وشادي فريج.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التقت النواب أصحاب الشكاوى اليوم ولم تصل القضية إلى الحل حتى الآن.

وتوقعت أن يتم اتخاذ قرارات عقابية بحق النواب المشتكى عليهم إذا ما رأت اللجنة ذلك، وقد تصل إلى تجميد العضوية أو الفصل أو المنع من الحضور لعدة جلسات.

وكان نشب خلاف بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية قبل أن يتطور لاحقا إلى عراك بالأيدي ليضطر رئيس المجلس على إثره إلى رفع الجلسة.

وقدم رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة والتي تطورت لاحقا إلى عراك بالأيدي بين عدد من النواب، مضيفا أن ما جرى تحت القبة يحدث في كل برلمانات العالم.



وأشار إلى أنه تم تحويل ما جرى للجنة القانونية النيابية، على أن تّنسّب اللجنة للمجلس بقرارها وسينظر المجلس بتوصياتها قبل اتخاذ القرار المناسب.