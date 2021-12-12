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الأحد، 12-12-2021 05:19 م

القانونية النيابية تواصل الاستماع لآراء المختصين حول التعديلات الدستورية

نواب


الوكيل الاخباري - واصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات أساتذة القانون الدستوري في عدد من الجامعات الأردنية حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات.

واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، لبعض الآراء والملاحظات والمقترحات التي قدمها الحضور وتوصياتهم للجنة النيابية سواء فيما يتعلق بالمواد المطروحة للتعديل أو غير المطروحة.

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