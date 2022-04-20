القانونية النيابية تواصل مناقشة معدل التنفيذ



الوكيل الاخباري - واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.



وقال العودات إن اللجنة القانونية خصصت اجتماعها بحضور نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات للاستماع لآراء مجلس نقابة المحامين حول مشروع القانون، وأبرز الملاحظات والمقترحات عليه.

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