الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

قرار بسجن 5 موظفين حكوميين واستعادة مليون دينار

السيسي: لمست في الأمير الحسين روح الشباب الواعد

الأرصاد تكشف سبب تأخر هطول الأمطار

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ولي العهد يزور قناة السويس

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأوقاف تخرج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

الأربعاء، 10-11-2021 01:35 م

القانونية النيابية ناقشت 34 قانونا خلال العام الأول للمجلس

1636541581523


الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور محمد الهلالات، إن اللجنة عقدت حوالي 50 اجتماعا خلال العام الأول من عمر المجلس النيابي التاسع عشر،ناقشت فيها 34 قانونا، كان نصيب اللجنة منها 13، بالإضافة إلى 10 قوانين أخرى جرى بحثها ومناقشتها مع لجان نيابية مشتركة، و11 قانونا مع لجان نيابية أخرى.

اضافة اعلان


وأوضح الهلالات أن من أهم ما أقرته اللجنة خلال تلك الفترة، هي قوانين أملاك الدولة، والإتجار بالبشر، وغسل الأموال، والمخدرات، والإدارة المحلية، والنزاهة، فضلا عن عدد من الاتفاقيات بصيغة قانون.

وبين أن اللجنة ناقشت عددا من القضايا المحالة إليها، منها قضية الجلوة العشائرية، والتقت عددا من مؤسسات المجتمع المدني، والمحاسبين القانونيين، والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث السير.

ولفت إلى أن اللجنة تطمح لتحسين بيئة العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، فيما يتعلق بالصياغة التشريعية وتجويد مشاريع القوانين

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

خدمات الاعيان تبحث سبل تمكين ذوي الدخل المحدود للحصول على سكن

1636543219854

الفايز يؤكد وقوف الأردن بجانب العراق في حربه ضد الإرهاب

5FF5C27F-6B19-45DF-BE7F-8AD3FDD8C2A8

لجنة الصحة النيابية تزور مؤسسة الغذاء والدواء اليوم

_118832056_untitled

نواب يناقشون تعيينات في الخدمة المدنية وتمديد الامتحان التنافسي

1636467714885 (1)

الثقافة النيابية: لن نسمح بأي تشريع أو قرار يضيق على الإعلام

1636460637020

رئيس مجلس الأعيان يطالب بزيادة المساعدات الفرنسية للأردن

أخبار متعلقة
w

العودات : مجلس النواب سيتعامل بمسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية