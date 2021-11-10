القانونية النيابية ناقشت 34 قانونا خلال العام الأول للمجلس

الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور محمد الهلالات، إن اللجنة عقدت حوالي 50 اجتماعا خلال العام الأول من عمر المجلس النيابي التاسع عشر،ناقشت فيها 34 قانونا، كان نصيب اللجنة منها 13، بالإضافة إلى 10 قوانين أخرى جرى بحثها ومناقشتها مع لجان نيابية مشتركة، و11 قانونا مع لجان نيابية أخرى.

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وأوضح الهلالات أن من أهم ما أقرته اللجنة خلال تلك الفترة، هي قوانين أملاك الدولة، والإتجار بالبشر، وغسل الأموال، والمخدرات، والإدارة المحلية، والنزاهة، فضلا عن عدد من الاتفاقيات بصيغة قانون.



وبين أن اللجنة ناقشت عددا من القضايا المحالة إليها، منها قضية الجلوة العشائرية، والتقت عددا من مؤسسات المجتمع المدني، والمحاسبين القانونيين، والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث السير.



ولفت إلى أن اللجنة تطمح لتحسين بيئة العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، فيما يتعلق بالصياغة التشريعية وتجويد مشاريع القوانين