القبلان: شركات الكهرباء تتغول على المواطن الأردني

12:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760931 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد النائب فراس القبلان أن شركات الكهرباء تتغول على المواطن الأردني، لافتا إلى كثير من الشكاوى التي وردته من الارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء. اضافة اعلان





وقال القبلان خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشكاوى تتكرر سنويا خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني ما يستدعي وقفة جادة لمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة.



وأضاف أن المواطن يعاني في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع الأسعار وعدم كفاية الرواتب بالإضافة لارتفاع البطالة.



وأشار القبلان إلى أنه في حال وجود فاقد في الكهرباء أو سرقات للكهرباء فإنه يجب ألا نحملها للمواطنين والبحث عن الأسباب والعمل على حلها.

تم نسخ الرابط





