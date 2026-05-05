القرالة يلتقي الملحق الثقافي العراقي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة، الملحق الثقافي العراقي الدكتور خير الدين الأمين، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين الأردن والعراق، وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات التعليم العالي وتبادل الخبرات.





وأكد الدكتور القرالة خلال اللقاء أهمية توطيد العلاقات التعليمية بين البلدين الشقيقين، مشدداً على ضرورة تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بما يخدم مصلحة الطلبة ويرتقي بجودة مخرجات التعليم.



وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن والعراق، لافتاً إلى أهمية زيادة المنح الدراسية المخصصة للطلبة الأردنيين بما يعزز فرص التبادل الأكاديمي بين الجانبين.



من جهته، ثمّن الأمين دور لجنة التربية والتعليم النيابية في دعم الطلبة العراقيين الدارسين في الأردن وتسهيل شؤونهم الأكاديمية، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.



ودعا الدكتور الأمين إلى تسهيل الإجراءات أمام الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية، والعمل على تخفيض الرسوم الدراسية بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة وداعمة لمسيرتهم الأكاديمية.



واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف القضايا التعليمية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.





