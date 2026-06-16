القرالة يهنئ جلالة الملك وولي العهد والأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وأكد القرالة أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تمثل محطة عظيمة في التاريخ الإسلامي، بما تحمله من معاني الصبر والتضحية والإيمان والعمل الجاد من أجل بناء الأوطان وتعزيز وحدة الأمة وتماسكها، مشددًا على أهمية استلهام هذه القيم في مواجهة التحديات وترسيخ مسيرة الإنجاز.
ودعا الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك وسمو ولي العهد ويديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأن ينعم على الأردن بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن يعم الخير والسلام والبركة على الأمتين العربية والإسلامية.
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