الإثنين 2026-02-09 03:02 م

القطاونة يحذر: قرار الاحتلال بتهجير الفلسطينيين يستهدف الأردن

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 09-02-2026 01:52 م
الوكيل الإخباري-   أكد النائب أحمد القطاونة أن الاحتلال يستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من الضفة الغربية والمستهدف بهذا التوجه هو الأردن.اضافة اعلان


وقال القطاونة خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع العقارات في الضفة الغربية لليهود يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان.

وأضاف أن الأردن اليوم بأقوى أحواله وأن الشعب الأردني يقف يدا واحدا.

ودعا القطاونة إلى ضرورة عقد جلسة نيابية بحضور وزير الخارجية لاطلاع المجلس على آخر المستجدات التي تجري في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

اقتصاد محلي 8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ت

أخبار محلية مدير الضمان الاجتماعي يوضح حول التقاعد المبكر

ارشيفية

شؤون برلمانية مجلس النواب يخطو خطوة تشريعية جديدة في تنظيم قطاع الغاز

"هيئة الأسرى": قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد كل الأسرى وينكر حقوقهم

فلسطين "هيئة الأسرى": قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد كل الأسرى وينكر حقوقهم

الشيباني وباراك يبحثان ملفات التحالف الدولي خلال اجتماع الرياض

عربي ودولي الشيباني وباراك يبحثان ملفات التحالف الدولي خلال اجتماع الرياض

إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة

أخبار محلية إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة

ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟

منوعات ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟

إحالة عطاء تأسيس طبقة إسفلتية لشوارع في إربد بتكلفة 504 آلاف دينار

أخبار محلية إحالة عطاء تأسيس طبقة إسفلتية لشوارع في إربد بتكلفة 504 آلاف دينار



 






الأكثر مشاهدة