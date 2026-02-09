القطاونة يحذر: قرار الاحتلال بتهجير الفلسطينيين يستهدف الأردن

وقال القطاونة خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع العقارات في الضفة الغربية لليهود يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان.
وأضاف أن الأردن اليوم بأقوى أحواله وأن الشعب الأردني يقف يدا واحدا.
ودعا القطاونة إلى ضرورة عقد جلسة نيابية بحضور وزير الخارجية لاطلاع المجلس على آخر المستجدات التي تجري في المنطقة.
