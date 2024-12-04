القطاونة يطالب الحكومة زيادة قدرها 50 دينارًا على رواتب الموظفين

الوكيل الإخباري-وصف النائب أحمد القطاونة بيان الحكومة بأنه “بيان ثقة مبني على المجهول”، مشيرًا إلى أن الحكومة تحدثت عن مشاريع وأرقام كبيرة دون الإشارة إلى الآليات والموارد اللازمة لتنفيذها.

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وأضاف أن العديد من المشاريع ما زالت متعثرة بسبب عدم صرف مستحقاتها، مستشهدًا بحالة تواصل فيها مع مدير بنك تنمية المدن والقرى الذي أفاد بعدم وجود رصيد كاف لصرف الشيكات المستحقة.



و تساءل القطاونة عن مصير مخصصات هذه المشاريع، متسائلًا عن جدوى طرح عطاءات بلا توفير رصيد مالي لها.



وتناول القطاونة أهمية أن تشمل التنمية كافة مناطق الأردن، مؤكدًا ضرورة فك الارتباط مع برامج صندوق النقد الدولي والخطط المفروضة من الخارج التي ترهن الوطن للمنح والقروض.

ودعا النائب إلى منح زيادة قدرها خمسون دينارًا على الرواتب كحد أدنى لدعم المواطنين الصابرين، مشددا على أهمية دعم المتقاعدين العسكريين والمعلمين المتقاعدين قبل عام 2012 لتحقيق العدالة بينهم.



وأكد أن الشعب الأردني الوفي يستحق حياة كريمة تعكس حبه لوطنه واستعداده للتضحية من أجله.