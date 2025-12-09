القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية

وأضافت القوابعة بأن رسالة الدولة ماضية في تعزيز روح المسؤولية والالتزام لدى شبابنا، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وحرص ولي العهد على تمكين الشباب وغرس القيم الوطنية في نفوسهم وتعزيز الانضباط والمسؤولية وروح العمل الجماعي لدى الشباب.
-
