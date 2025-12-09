الثلاثاء 2025-12-09 02:16 م

القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية

الثلاثاء، 09-12-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-    أكدت مساعد رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة على أهمية خدمة العلم في صقل الشباب وتعزيز الانتماء للوطن وامنه واستقراره.

وأضافت القوابعة بأن رسالة الدولة ماضية في تعزيز روح المسؤولية والالتزام لدى شبابنا، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وحرص ولي العهد على تمكين الشباب وغرس القيم الوطنية في نفوسهم وتعزيز الانضباط والمسؤولية وروح العمل الجماعي لدى الشباب.

 
 


