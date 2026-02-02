القوابعة تشارك في احتفالات جامعة الطفيلة بعيد ميلاد جلالة الملك

الوكيل الإخباري- شاركت مساعد رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة في الاحتفالات التي نظمتها جامعة الطفيلة التقنية بمناسبة عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله.



وأكدت القوابعة في كلمة لها خلال الاحتفال أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد معاني الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشمية، قائلة نحتفل اليوم بميلاد قائد كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه، ورسّخ نهج الحكمة والاعتدال، وجعل من الإنسان الأردني محورا للتنمية والبناء .



وأضافت أن جلالة الملك، ومنذ توليه سلطاته الدستورية، قاد مسيرة إصلاح شاملة عززت مكانة الأردن إقليميا ودوليا مؤكدة أن الأردنيين سيبقون أوفياء لقيادتهم، ماضين خلف جلالة الملك في مسيرة العطاء والإنجاز.



وأشادت القوابعة بدور الجامعات الأردنية في ترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، باعتبارهم ركيزة الحاضر وأمل المستقبل وهو شركاء في صناعة التنمية المستدامة.

اضافة اعلان