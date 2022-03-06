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الأحد، 06-03-2022 06:03 م

الكتل النيابية تشدد على ضرورة الالتزام بحضور جلسات القبة

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الوكيل الاخباري - أكد ممثلو الكتل النيابية على ضرورة التزام أعضاء المجلس بحضور جلسات النواب.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير لممثلي الكتل مع المكتب الدائم لمجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي.

 

واتفق ممثلو الكتل على أهمية الحفاظ على صورة البرلمان، والمضي في مناقشة التشريعات السياسية المهمة للسير في إقرارها.


واعتبروا حضور الجلسات مسؤولية وطنية على عاتق النواب والمجلس وتتطلب تكاتف الكتل النيابية وإعطائها فرصة.

 

وكان الدغمي، قد دعا المكتب التنفيذي إلى عقد اجتماع اليوم الأحد، بعدما رفع جلسة الأربعاء غاضباً بعد فقدان النصاب القانوني.


 




 

 


 

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