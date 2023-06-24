الكلالدة خلال ندوة لـ "حزب الاتحاد الوطني " : انفراجة حزبية قادمة في الأردن

الوكيل الإخباري - وصف معالي العين الدكتور خالد الكلالدة الواقع الحزبي بالمملكة بأنه متردي ، مستدركاً ان الدلائل والتحسينات تشير ان هناك انفراجة حزبية قادمة ، مشيراً انه لا يمكننا الحكم على ذلك سوى مع مرور الوقت . اضافة اعلان





واضاف الكلالدة في ندوة عقدها منتدى حزب الاتحاد الوطني للحوار ، مساء السبت ، ان هناك عاملين لضعف الاحزاب في المملكة ، اما الاول فهو لاسباب موضوعية من حيث الفكر وانقسام العالم لقطبين اميركي وروسي ، اما الضعف الاخر فهو داخلي من الحزب نفسه حيث تنعدم الديمقراطية داخله .



واشار الكلالدة ان قانون الانتخاب في المملكة تم اقراره وفقاً للمصلحة الخاصة ، مؤكداً ان قوانين الانتخاب في جميع دول العالم توضع وفقاً لمصالح الدولة .



وشدد الكلالدة انه يجب اعطاء المزيد من الديمقراطية حتى نستطيع النهوض بالاحزاب في الاردن ، مؤكداً في هذا الجانب انه كلما كان للحزب قدرة على التأثير في صنع القرار سيكون للاحزاب دوراً اكبر بالعمل السياسي مستقبلاً .



وطالب الكلالدة الاحزاب الاردنية بتغيير خطابها السلبي مع المواطنين ، مشيراً ان الخطاب السلبي حول الفشل وتردي العمل الحزبي بالممكلة يجعل المواطنين ينفرون من الانضمام الى الاحزاب ، وهذه من اسباب عدم نجاح العمل الحزبي بالممكلة .



واكد الكلالدة انه يجب عدم الضغط والتضييق على المواطن في حال انضمامه الى الاحزاب لتشجيع العمل الحزبي بالمملكة ، مؤكداً ان هذا الامر من الاسباب التي تجعل المواطن يبتعد عن الانضمام الى الاحزاب ، فيجب تغيير هذا الفكر للنهوض بالاحزاب الاردنية .



وبين الدكتور الكلالدة ان للاحزاب اهداف ومصالح اقتصادية ، ويجب ان يكون الدفاع عن مصالح منتسبيها ضمن اطار عملها .



واشار الكلالدة انه لا مانع ان يكون هناك علاقة بالفكر بين الاحزاب الاردنية واحزاب الخارج ، مستدركاً انه يجب ان لا تكون العلاقة تمويلية ، على حد قوله .



وتطرق الكلالدة خلال الندوة للحديث عن مقترح كان قد قدمه سابقاً حول ربط الانتخابات النيابية في الاردن بالانتخابات البلدية والمركزية مشيراً ان هذا الامر سيوفر ملايين الدنانير على خزينة الدولة .



وفي هذا الشأن اكد الكلالدة ان ذلك سيرفع من نسبة التصويت بالانتخابات ويفتح الباب لتشكيل الائتلافات في الانتخابات مستقبلاً ، مؤكداً ان هذا الاقتراح من الممكن تطبيقه بالمملكة وليس مستحيلاً .



وحول تجربته في رئاسة الهيئة المستقلة للانتخاب اكد الكلالدة ان الهيئة لا تتدخل في عمل الاحزاب ، مؤكداً انها تقوم بالاشرف فقط وبعيدة عن التجاذبات الحزبية .



بدوره قال رئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الكابتن محمد الخمشان ان الاردن يعاني من وضع اقتصادي صعب بحاجة الى العمل الحزبي للقضاء على الفساد والواسطة والمحسوبية ، مؤكداً في هذا الجانب اننا لا نملك ترف الوقت .



ولفت الخشمان انه يجب الاستثمار بالحزبيين بإدارة مؤسسات الدولة وبالتالي استثمار قدرات احزابهم ، مؤكداً ان حزب الاتحاد الوطني يملك قيادات شابة معترف بها دولياً .



وفي هذا الصدد اكد الخشمان على ضرورة ان يكون للمنتسبين الى الاحزاب الاولوية في التعيينات ، والاستفادة من خبراتهم ، وبالتالي تشجيع المواطنين على الانضمام الى الاحزاب مستقبلاً .



















